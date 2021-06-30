Трагедия с режиссером Вадимом Шатровым, ставившим клипы для певицы МакSим, стала для всех ударом - до последнего он верил, что выздоровеет

29 июня сердце Шатрова навсегда остановилось, ему было всего 42 года. Накануне мужчина попал в больницу с последствиями коронавируса. Жена режиссера Жанна Карабалаева сообщила, что у него было поражено 55% легких.

Несмотря на мучения, режиссер до последнего вел коронавирусные хроники у себя на Фейсбук-страничке. Так, 23 июня он со слезами благодарил бога за жизнь, вспоминая, как ему снилось ночью, что он умер.

"Сегодня ночью я умер 17 раз. Каждая смерть это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме... Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную".
Последний раз Шатров выходил на связь 26 июня. Тогда мужчина рассказал, что лишился своего соседа по палате, который "сам ходил, когда его привезли полудохлого".
"Человек просто решил, что пожил своё и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю жить...", - писал тогда Шатров, через три дня его самого не стало.
Певица МакSим, с которой работел Шатров, до сих пор в коме из-за осложнений после коронавируса.

Напомним, состояние МакSим резко ухудшилось, болезнь быстро прогрессирует: "Ее перевели в...".

Как сообщала Politeka, легкие МакSим поражены почти полностью, звезде стало еще хуже, появились подробности.

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Также Politeka писала, что певица МакSим оказалась под ИВЛ, звезда в коме: "стало плохо во время концерта".