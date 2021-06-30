Трагедия с режиссером Вадимом Шатровым, ставившим клипы для певицы МакSим, стала для всех ударом - до последнего он верил, что выздоровеет

29 июня сердце Шатрова навсегда остановилось, ему было всего 42 года. Накануне мужчина попал в больницу с последствиями коронавируса. Жена режиссера Жанна Карабалаева сообщила, что у него было поражено 55% легких.

Несмотря на мучения, режиссер до последнего вел коронавирусные хроники у себя на Фейсбук-страничке. Так, 23 июня он со слезами благодарил бога за жизнь, вспоминая, как ему снилось ночью, что он умер.

"Сегодня ночью я умер 17 раз. Каждая смерть это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме... Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную".

Последний раз Шатров выходил на связь 26 июня. Тогда мужчина рассказал, что лишился своего соседа по палате, который "сам ходил, когда его привезли полудохлого".