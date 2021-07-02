Местные жители рассказали о странных совпадениях и событиях, предшествующих фатальному инциденту

В семье 8-летнего Ибрагима Оглы, убитого в начале июня в Покрове Днепропетровской области, уже были случаи насильственных смертей при загадочных обстоятельствах. Ибрагим оказался не единственным, кого нашли в коллекторе.

Об этом пишет ТСН.

В частности, в этой семье был убит родной брат мамы мальчика Зины. Как рассказала знакомая семьи, около восьми лет назад тело 23-летнего Арсена также обнаружили в коллекторе в этом же районе города.

Она добавила, что парня убили ровесники. Позднее их нашли и осудили, инкриминировав не только убийство, но и глумление над трупом.

Другая жительница Покрова Ирина Мануйленко рассказала, что полтора года назад в этом же районе нашли труп женщины, связанной по рукам и ногам. Она якобы любила выпивать с семьей Оглы. Ее тело также обнаружили случайно в коллекторе в состоянии мумии.





Стоит напомнить, что 8 июня немецкая овчарка Бильт взяла след и привела к канализационному коллектору, где полицейские обнаружили тело ребенка со следами удушения. Оно было засыпано слоем мусора.

Позже задержали предполагаемого убийцу мальчика. Им оказался 33-летний ухажер матери. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области водолазы нашли тело погибшей девочки.