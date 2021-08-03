Как передает Politeka.net, некоторые районы Якутии настолько сильно окутало дымом от лесных пожаров, что там «исчезло» солнце.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями под хэштегом «апокалипсис».

А в одной из деревень в 13:30 по местному времени и вовсе исчезло солнце.

Власти говорят, что село в безопасности, а проблемы с небесным освещением вызваны обилием огня в республике.

Местные жители очень испугались. По их словам с неба падал пепел.