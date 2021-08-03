В России бушуют масштабные лесные пожары

Как передает Politeka.net, некоторые районы Якутии настолько сильно окутало дымом от лесных пожаров, что там «исчезло» солнце.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями под хэштегом «апокалипсис».

А в одной из деревень в 13:30 по местному времени и вовсе исчезло солнце.

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Власти говорят, что село в безопасности, а проблемы с небесным освещением вызваны обилием огня в республике.

Местные жители очень испугались. По их словам с неба падал пепел.

К тушению пожаров также привлечены военные - в Минобороны РФ дополнительно направил инженерную роту для помощи в ликвидации огня.

Площадь сгоревшего леса в Якутии превысила 4 миллиона гектаров и составила 4 млн 255 тысяч.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

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