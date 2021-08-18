Гибель мэра Кривого Рога Кoнстантина Павлoва вызывает много вопросов

Депутат горoдского cовета Кривoго Рoга Виктория Третяк назвала ряд подозрительных несоответствий, пишет "Сегодня".

Третяк обратила внимание на тот факт, что когда Павлoва нашли мертвым на пoроге дома, кривoрожских полицейских нескoолько часoв туда не пуcкали, ожидая группу правoохранителей из Киева.

В частности, следы на теле погибшего похожи на последствия избиения, а не падения. Такие мысли приходят в голову после просмотра фото с места гибели мэра, которые показали чиновникам.

"Мы четко увидели – там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синяк. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", – рассказала Третяк.

Также она обратила внимание на то, как выглядела рубашка погибшего.

«Вопрос, почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать», – добавила Третяк.

Кроме этого, депутат заметила и другие несоответствия: «Не стало вещей, которые там были, – его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому».

По словам депутата, вопросы вызывает и лужа крови, в которой лежал погибший. У Павлова были в крови руки и ноги в тех места, будто он упал головой вниз, а затем его перевернули.

Третяк отметила, что правоохранители до сих пор не объяснили чиновникам обстоятельства смерти Павлова.

Нашли несоответствия также на видео и фото с места гибели мэра. Так, на видеозаписи с камер наблюдения мужчина без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – уже в носках.

Кроме того, Павлов погиб 15 августа, а видео с камер видеонаблюдения от 14 августа.

Напомним, рано утром в воскресенье, 15 августа, окровавленное тело городского головы Кривого Рога было найдено у входной двери веранды в его доме в селе Вольное Криворожского района. Рядом с телом лежало охотничье ружьё. Константин Павлов является владельцем охотничьего оружия и травматического оружия.

В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Версия доведение до самоубийства не исключается.

Обязанности мэра Кривого Рога временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

Константин Павлов в 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" . Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

В ОПЗЖ уверены, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был убит, в версию о самоубийстве там не верят.

Напомним, появилось видео трагедии с мэром Кривого Рога: в полиции сообщили, что пошло не так.

Как сообщала Politeka, раскрыто содержание записок, найденных в доме погибшего мэра Кривого Рога.

Также Politeka писала, что тело мэра Кривого Рога нашли в собственном доме, кадры с места происшествия: что известно на данный момент.