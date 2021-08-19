В Ивано-Франковской области на Бурштынской ТЭС вспыхнул пожар
Информация по возгорании маслобака в котлотурбинном цехе блока №3 Бурштынской ТЭС поступил в ГСЧС в 16:51, передает "Знай".
На место пожара выехали дежурные расчеты из городов Рогатин и Галич. К тушению привлечены 57 человек и 17 ед. техники ДСНС.
В результате возгорания повреждена система пожаротушения. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Причины возгорания устанавливаются.
К слову, в квартире жилого девятиэтажного дома в Киеве вспыхнул пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Огонь возник в квартире на последнем этаже. Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат жилища, после чего распространилось на балкон. Огонь с клубами черного дыма, буквально вырывались из квартиры.
На месте работали пожарные, спасатели и спецтехника. Причина пожара пока не установлена. Обошлось без пострадавших.
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