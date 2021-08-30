Вероятный виновник масштабной аварии на трассе Борислав – Дрогобыч19-летний водитель Volkswagen вылетел на «встречную полосу и был без прав.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Авария произошла во Львовской области и в ней погибли пассажиры, которые ехали в такси Volkswagen Golf. Они были жителями села Ясеница-Сольная. Они ехали с 40-летним водителем после концерта, который прошел в Дрогобыче. Знакомая таксиста Мария рассказала, что он тоже погиб, а звали его Ярослав Белый. Погибший жил в Бориславе. У таксиста осталась двое детей и жена.

Девятнадцатилетний Марьян Багрий и шестнадцатилетняя школьница Надежда Довжинская погибли на месте трагедии. Двоюродной сестре Нади – Христине Олексивской удалось выжить. У нее медики обнаружили перелом ноги и челюсти, выбитые зубы, повреждение селезенки и черепно-мозговую травму. Двоюродного брата, погибшего Марьяна зовут Роман Багрий. Его забрали в больницу. Тяжелые травмы получил их друг Руслан Шифурко.

Такси проезжало мимо село Попеля, когда навстречу вылетел Volkswagen Passat. Им управлял 19-летний парень в нетрезвом виде. Произошло лобовое столкновение. одно авто загорелось от удара. Из машины вылетела пассажирка. Водителю Volkswagen Passat грозит 12 лет тюрьмы.

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