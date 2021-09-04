Блогеры сумели попасть в цех знаменитого "Харьковского тракторного завода", в котором размещается военная техника.

Об этом сообщает "Милитарный".

Известно, что блогеры смогли побывать на военных объектах, хотя они находятся под строгой охраной. Посторонние осмотрели артиллерийскую самоходную установку модели 2С1 Гвоздика. После этого блогеры станцевали на ней танец.

Отметим, что в цехах Харьковского тракторного завода с шестидесятых годов прошлого века производят легко многоцелевые бронированные транспортеры-тягачи модели МТ-ЛБ. Помимо этого, с конвейера указанного предприятия сходят машины, созданные на основе упомянутой выше техники. Среди них отдельно стоит отметить САУ 2С1 "Гвоздика".

Следует сказать, что 2С1 «Гвоздика» - это самоходная гаубица с калибром 122 миллиметра. Это оружие стало первой в мире серийной гусеничной плавающей САУ. Разработали это оружие именно на Харьковском заводе. «Гвоздика» - это оружие, которое было создано для уничтожения и подавления живой силы, также оно подходит для атаки на минометные и артиллерийские батареи, разрушения полевых заграждений и дзотов. Разработка этого оружия началась после окончания второй мировой войны. Изначально новой системой решили вооружить артиллерийские дивизионы мотострелковых полков для замены гаубиц М-30 и Д-30.

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