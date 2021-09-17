На протяжении почти часа, врачи пытались вернуть ребенка к жизни.

У школьницы, которая умерла на уроке физкультуры не было никаких жалоб на здоровье.

Об этом сообщает suspilne.media.

Трагедия произошла 15 сентября. На уроке девочке внезапно стало плохо. Известно, что она занималась физкультурой в основной группе. Информацию об этом подтвердила Наталья Кикоть, директор лицея №33, в котором училась девочка. В полиции начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Десятилетняя школьница училась в 5В классе.

"На уроке физкультуры во время отработки упражнений к теме футбола, девочка потеряла сознание. Обзор визуальный ничего не дал. Ребенок не реагировала на обращения», - сообщил Валерий Билоха, учитель физкультуры.

По его словам, девочка не отозвалась и на прикосновения. Учитель подтвердил, что к ней незамедлительно вызвали медика. О случившемся рассказали классному руководителю. Сам учитель начал делать девочке прямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Учитель Валерий Билоха стал первым, кто оказал школьнице домедицинскую помощь. После этого ее забрала «скорая». На протяжении почти часа, врачи пытались вернуть ребенка к жизни. В приемное отделение она уже попала в состоянии клинической смерти. Врачи-реаниматологи не смогли ее спасти.

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