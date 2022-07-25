Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный порадовал новым фото со своей женой.

Залужный давно и счастливо женат на Елене – сотруднице банка. Возлюбленная генерала, которому недавно исполнилось 49 лет, 24 июля отпраздновала день рождения. На своей странице в Facebook военный лаконично поздравил жену и поделился общим романтическим фото.

"С днем ​​рождения, любимая. Люблю тебя", – поздравил именинницу Залужный.

Украинцы в комментариях к публикации засыпали Елену поздравлениями и восхищаются семьей:

"Поздравляю. Вы лучшие. Здоровья, счастья, мира Вашей семье и всей Украине";

"Наши самые искренние поздравления самой красивой даме! Благословений Божиих Вам и Вашей прекрасной жене!";

"Поздравляю! Желаю Вашей семье любви, согласия и счастливой жизни в мирной сильной независимой свободной богатой Украине!";

"Когда вижу вас вдвоем, это вдохновляет что Любовь есть. Вера есть, Надежда есть".

Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.

Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.

Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.