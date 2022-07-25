Залужный давно и счастливо женат на Елене – сотруднице банка. Возлюбленная генерала, которому недавно исполнилось 49 лет, 24 июля отпраздновала день рождения. На своей странице в Facebook военный лаконично поздравил жену и поделился общим романтическим фото.
"С днем рождения, любимая. Люблю тебя", – поздравил именинницу Залужный.
Украинцы в комментариях к публикации засыпали Елену поздравлениями и восхищаются семьей:
"Поздравляю. Вы лучшие. Здоровья, счастья, мира Вашей семье и всей Украине";
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"Наши самые искренние поздравления самой красивой даме! Благословений Божиих Вам и Вашей прекрасной жене!";
"Поздравляю! Желаю Вашей семье любви, согласия и счастливой жизни в мирной сильной независимой свободной богатой Украине!";
"Когда вижу вас вдвоем, это вдохновляет что Любовь есть. Вера есть, Надежда есть".
Напомним, оккупанты пошли в наступление, где сейчас идут бои.
Как Politeka сообщала, ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов.
Также Politeka писала, на сторону врага перешел экс-регионал, чей сын погиб в боях за Украину.