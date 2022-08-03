Иран мог отправить бесспилотники на россию для полевых испытаний. Кроме того, американская разведка OSINT сообщает, что в российскую федерацию выехали иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".
Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).
Россия в обмен на беспилотники, вероятно, пообещала Ирану истребители Су-35.
"Иран мог отправить первую партию БПЛА в россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35", — говорится в сообщении.
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В ISW отмечают, что факт совпадает с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества. Мол, таким образом стараются обойти международные санкции против себя и поддержать войну в Украине.
Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объем пассажирских рейсов в россию и дополнительно отремонтирует российские самолеты. Тегеран, говорится в отчете ISW, может попытаться использовать это соглашение для облегчения приобретения российских боевых самолетов.
Напомним, что оккупанты реже используют авиацию и получили отпор на нескольких направлениях.
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