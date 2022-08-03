Россия могла обратиться в Иран с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Иран мог отправить бесспилотники на россию для полевых испытаний. Кроме того, американская разведка OSINT сообщает, что в российскую федерацию выехали иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Россия в обмен на беспилотники, вероятно, пообещала Ирану истребители Су-35.

"Иран мог отправить первую партию БПЛА в россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35", — говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что факт совпадает с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества. Мол, таким образом стараются обойти международные санкции против себя и поддержать войну в Украине.

Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объем пассажирских рейсов в россию и дополнительно отремонтирует российские самолеты. Тегеран, говорится в отчете ISW, может попытаться использовать это соглашение для облегчения приобретения российских боевых самолетов.

Напомним, что оккупанты реже используют авиацию и получили отпор на нескольких направлениях.

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