Соответствующее фото быстро распространяется соцсетями и телеграмм-каналами. Также его опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

«Вот вам и «хорошие русские». Надо строить помимо физической стены – диджитал стену. Говорить с интернет-гигантами о блокировании любого контента, сделанного на россии в Украине. Мы должны избавиться от всех этих лениградов и шуфутинских», - прокомментировал Гончаренко фото, на котором Шнуров с широкой улыбкой позирует в камуфляжном костюме.

На фото также можно увидеть бизнесмена по прозвищу "повар Путина", финансирующего деятельность ЧВК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина и актера Георгия Болонева. Известно, что кадр сделан в городе Ирмино.

«Да нет хороших россиян...и нечего их искать», «Пробухал мозги», «Вот гнида, а я когда-то любил его песни», «Да какой он хороший...Хорошие русские исключительно 200-е», «А в 14-15 годах насмехался над динирилинирами и совковой имперскостью», «Гнида этот Шнуров» - пишут пользователи соцсетей в комментариях к фото.

Добавим, что некоторые сначала даже его не узнали, но потом разглядели, что это тот, кто в очках.

Любопытно, что совсем недавно "Ленинград" выпустил клип "Аналоговнет", посвященный агрессивной внешней политике РФ.

Напомним, в это время в оккупированном Донецке пылает железнодорожный вокзал.

Также сообщалось, что известная певица и близкая подруга Аллы Пугачевой поддержала Украину.

Ранее стало известно о визите российского певца и экс-супруга Пугачевой Филиппа Киркорова в оккупированный Крым. Артист примчался к раненым оккупантам, дарил им билеты на свой концерт и одному из захватчиков презентовал новый мобильный телефон.