На освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ украинских территориях задержаны российские учителя, приехавшие учить украинских детей по российским программам.

Как сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, теперь их будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность", - сказала Верещук изданию "Страна.ua".

Верещук также заверила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами — лицами, принимающими непосредственное участие в вооруженном конфликте и их не защищает Женевская конвенция.

Более того, наказание за коллаборационную деятельность должны понести и украинские учителя, которые согласились преподавать по российской программе.

"Там серьезные сроки наказания, и я еще раз призываю всех педагогов на временно оккупированных территориях: ни в коем случае не идти на сотрудничество с врагом и оккупантом, как можно быстрее эвакуироваться и тем самым сохранить свои жизнь и здоровье", - призвала Верещук.

Напомним, по статье о нарушении законов и обычаев войны предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Комментируя задержание учителей российский журналист и публицист Александр Невзоров высказал уверенность, что их просто кинули.

«Кстати, на всех этих «училок», по зову Кремля прикативших в поселки и городишки Донбасса обучать «русскому мIру», разумется, плюнули. Никто их даже не пытался эвакуировать и спасать от накатывающей волны ВСУ», - уверен Невзоров.

Публицист отметил, что «глупых перепсиховавшихся тёток» попросту не брали в автобусы, которые вывозили краденные люстры, мебель и офицеров.

«Сколько именно глупых тёток, клюнувших на космические зарплаты, оказалось в ласковых руках СБУ - никто пока сказать не может. Вероятно, штук 50», - предположил Невзоров.

В комментариях к посту Невзорова пользователи соцсетей высказывают уверенность, что учителя знали, на что идут.

«Они знали на что идут. А если не знали, то им самим учителя нужны», «Кто вас заставлял?», «Они знали на что шли!», «Пусть полы моют», «В фильтрационные лагеря училок», «Формально их можно обвинить в геноциде», «Тяжело в учении, легко в тюрьме», «Глупость всегда стоит дорого», «Русские снова не бросили своих», - комментируют пользователи Telegram судьбу российских педагогов, примчавшихся на чужую территорию.

Напомним, также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

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