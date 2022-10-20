В Николаеве 20 октября мужчина загорал во время воздушной тревоги.

Местный житель в плавках спокойно загорал, когда в городе звучала сирена.

Видео опубликовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Суровые николаевцы загорают во время воздушной тревоги. Кого р*сня там напугать пытается:)?" — написал Ким.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что армия рф утром нанесла ракетный удар по территории школы на Запорожье.

Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, атака произошла около 7:20 утра.

Ракету путинские террористы выпустили в здание детской специализированной школы в поселке Камышеваха.

"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Эти изверги обязательно будут наказаны", – написал Тимошенко.

Позже он добавил, что жертв в результате обстрела нет. Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в пгт. Камышеваха.

Экстренные службы работают на местах.

Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.

Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.