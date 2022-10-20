Местный житель в плавках спокойно загорал, когда в городе звучала сирена.
Видео опубликовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Суровые николаевцы загорают во время воздушной тревоги. Кого р*сня там напугать пытается:)?" — написал Ким.
Видео можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что армия рф утром нанесла ракетный удар по территории школы на Запорожье.
Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, атака произошла около 7:20 утра.
Ракету путинские террористы выпустили в здание детской специализированной школы в поселке Камышеваха.
"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Эти изверги обязательно будут наказаны", – написал Тимошенко.
Позже он добавил, что жертв в результате обстрела нет. Но есть разрушенная гражданская инфраструктура и жилые дома в пгт. Камышеваха.
Экстренные службы работают на местах.
Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.
Также сообщалось, что в кабинетах Кремля за спиной Путина уже начали делить власть.
Также сообщалось, что названы направления, куда враг может перебросить войска из Херсона.