В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению".

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

"Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало", - сообщил Николенко.

В Кремле вернулись к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", - добавил Николенко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора".

В российском Минобороны подтвердили информацию и сообщили, что якобы получили так называемые "гарантии" от украинской власти. Россиян не порадовала «зерновая перегруппировка с тактическим уходом на жест доброй воли», в сети жители рф явно возмущены такому решению своих властей.

"Это просто какой-то позор уже. Каждый день страну унижают. Это ужасно", "Чтоб все еще раз убедились, что власти России слабы и нерешительны?", "Никто другого и не ждал", "Предательство", "Не пора ли нам МИД и Минобороны разогнать? Какой-то позор. Зачем выходили тогда?", - возмущаются россияне в сети.

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