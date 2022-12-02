Так, жителя одного из российских сел попросили описать российский путь развития.
Видео опубликовал Telegram-канал "Ёшкин Крот".
"Свой путь развития? Я е**л эти пути развития, вот честно, я е**л. Потому что каждый год мы слышим одно и то же от Владимира Владимировича: "Вот, нужна раскачка". Каждый год я это слышу с 2000 года. Какая на**й раскачка? Вся страна в заднице! Посмотрите на эти дома. Кто в таких трущобах будет жить?" – говорит россиянин.
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На вопрос о том, как он представляет будущее россии, мужчина ответил:
"Наше будущее? Рабство! Рабство, уже неприкрытое", – заявил россиянин.
Ранее сообщалось, что российские захватчики выводят подразделения из некоторых населенных пунктов.
Речь, согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, идет о населенных пунктах Запорожской области – пгт Михайловке, города Пологи и села Инженерное.
Так, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Инженерное и Пологах оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.
В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что пердвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.
Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.
Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.