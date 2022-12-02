Жители россии признаются, что не видят никаких других путей развития своей страны, кроме как в рабство.

Так, жителя одного из российских сел попросили описать российский путь развития.

Видео опубликовал Telegram-канал "Ёшкин Крот".

"Свой путь развития? Я е**л эти пути развития, вот честно, я е**л. Потому что каждый год мы слышим одно и то же от Владимира Владимировича: "Вот, нужна раскачка". Каждый год я это слышу с 2000 года. Какая на**й раскачка? Вся страна в заднице! Посмотрите на эти дома. Кто в таких трущобах будет жить?" – говорит россиянин.

На вопрос о том, как он представляет будущее россии, мужчина ответил:

"Наше будущее? Рабство! Рабство, уже неприкрытое", – заявил россиянин.

Ранее сообщалось, что российские захватчики выводят подразделения из некоторых населенных пунктов.

Речь, согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, идет о населенных пунктах Запорожской области – пгт Михайловке, города Пологи и села Инженерное.

Так, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Инженерное и Пологах оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что пердвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.

Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.

Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.