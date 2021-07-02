В Україні сьогодні почав діяти новий карантин, який покликаний протидіяти поширенню штаму коронавірусу "Дельта"

Відповідні рекомендації Ради національної безпеки і оборони Кабінет Міністрів України затвердив ще в червні, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Особливі правила діятимуть для тих, хто в'їжджає в Україну з Індії, Великобританії, Росії та Португалії. Список країн не остаточний. Він буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

Так, для в'їзду в Україну тим, хто прибуває або перебував на території зазначених країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, доведеться безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

Вільно потрапити в Україну можна буде при негативному результаті.

Якщо ж тест виявиться позитивним, то іноземцям (крім власників посвідки на проживання) та особам без громадянства старше 12 років у в'їзді відмовлять. Не пустять до країни і в разі відмови від тестування.

Що стосується громадян України, то їм, якщо результат тесту виявиться позитивним, потрібно буде пройти обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.

Таких людей від зони прикордонного контролю до санітарної зони для подальшого транспортування в місця обсервації або в лікарні для госпіталізації будуть супроводжувати співробітники Національної поліції.

Санітарні зони облаштовуються за межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Нагадаємо, Австрія і Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою.

Зазначимо, станом на 2 липня в Україні від коронавірусу зробили 2767848 щеплень (+90 959 за попередню добу). З них першу дозу отримали 2001130 осіб (35 472 за попередню добу).

Додамо також, що за добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 236 497 осіб, з них 2 169 584 особи одужали від коронавірусної хвороби, зафіксовано 52 391 летальний випадок.

Зараз в країні фіксують мінімальні показники кількості заражень за добу.

Нагадаємо, українцям дозволили зняти маски, в МОЗ назвали умову «" не більше ніж за 72 години»"

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні продовжують, названі терміни.

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