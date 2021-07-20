На Київщині стався конфлікт між роботодавцем і робітником

Як передає Politeka.net , деталі інциденту повідомили в прес-службі поліції області у Facebook.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що на одній з вулиць села Бишів почалася стрілянина.

Прибулі на місце поліцейський з'ясували, що до власника місцевої фірми по свердлінню свердловин прийшов найманий робітник з вимогою видати зарплату за виконану роботу.

Між чоловіками виникла словесна перепалка, в результаті якої роботодавець схопився за мисливську рушницю і почав стріляти.

Стрілка вдалося затримати. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Тепер бізнесменові загрожує в'язниця на термін від трьох до семи років.