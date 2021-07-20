На Київщині стався конфлікт між роботодавцем і робітником
Як передає Politeka.net, деталі інциденту повідомили в прес-службі поліції області у Facebook.
До правоохоронців надійшло повідомлення, що на одній з вулиць села Бишів почалася стрілянина.
Прибулі на місце поліцейський з'ясували, що до власника місцевої фірми по свердлінню свердловин прийшов найманий робітник з вимогою видати зарплату за виконану роботу.
Між чоловіками виникла словесна перепалка, в результаті якої роботодавець схопився за мисливську рушницю і почав стріляти.
Стрілка вдалося затримати. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Тепер бізнесменові загрожує в'язниця на термін від трьох до семи років.
Правоохоронці встановлюють більш детальні обставини події.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Популярні новини заразПоказати ще
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Київ пішов під воду, затоплено метро: кадри найпотужнішої атаки стихії
У транспорт пускатимуть за електронними перепустками, названо умову: "У разі нового..."
Оля Полякова опинилася в клініці та розкрила, що сталося: "Подивіться, я зробила..."
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.