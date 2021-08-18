Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова викликає багато питань

Депутат міської ради Кривого Рогу Вікторія Третяк назвала низку підозрілих невідповідностей, пише "Сьогодні".

Третяк звернула увагу на той факт, що коли Павлова знайшли мертвим на порозі будинку, криворізьких поліцейських нескоолько годин туди не пускали, чекаючи групу правоохоронців з Києва.

Зокрема, сліди на тілі загиблого схожі на наслідки побиття, а не падіння. Такі думки спадають на думку після перегляду фото з місця загибелі мера, які показали чиновникам.

"Ми чітко побачили-там є сліди від удару-руки або кулака, тому що праве око повністю опух і під ним синяк. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг", - розповіла Третяк.

Також вона звернула увагу на те, як виглядала сорочка загиблого.

«Питання, чому сорочка розірвана на грудній частині-якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу-діра, яка могла бути, якщо смикнути і розірвати», – додала Третяк.

Крім цього, депутат помітила й інші невідповідності:»не стало речей, які там були, – його Електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому".

За словами депутата, питання викликає і калюжа крові, в якій лежав загиблий. У Павлова були в крові руки і ноги в тих місця, ніби він впав головою вниз, а потім його перевернули.

Третяк зазначила, що правоохоронці досі не пояснили чиновникам обставини смерті Павлова.

Знайшли невідповідності також на відео та фото з місця загибелі мера. Так, на відеозаписі з камер спостереження чоловік без шкарпеток, а на знімках, зроблених після смерті, – вже в шкарпетках.

Крім того, Павлов загинув 15 серпня, а Відео з камер відеоспостереження від 14 серпня.

Нагадаємо, рано вранці в неділю, 15 серпня, закривавлене тіло міського голови Кривого Рогу було знайдено біля вхідних дверей веранди в його будинку в селі Вільне Криворізького району. Поруч з тілом лежала мисливська рушниця. Костянтин Павлов є власником мисливської зброї та травматичної зброї.

У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею"Умисне вбивство". Версія доведення до самогубства не виключається.

Обов'язки мера Кривого Рогу тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

Костянтин Павлов у 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від Партії "Опозиційна платформа - за життя" . У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

В ОПЗЖ впевнені, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був убитий, у версію про самогубство там не вірять.

Нагадаємо, з'явилося відео трагедії з мером Кривого Рогу: у поліції повідомили, що пішло не так.

Як повідомляла Politeka, розкрито зміст записок, знайдених у будинку загиблого мера Кривого Рогу.

Також Politeka писала, що тіло мера Кривого Рогу знайшли у власному будинку, кадри з місця події: що відомо на даний момент.