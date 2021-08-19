В Івано-Франківській області на Бурштинській ТЕС спалахнула пожежа

Інформація щодо загоряння маслобаку в котлотурбінному цеху блоку №3 Бурштинської ТЕС надійшла до ДСНС о 16:51, передає "Знай".

На місце пожежі виїхали чергові Розрахунки з міст Рогатин та Галич. До гасіння залучено 57 осіб та 17 од.техніки ДСНС.

В результаті загоряння пошкоджена система пожежогасіння. Постраждалих в результаті події немає.

Причини загоряння встановлюються.

До слова, в квартирі житлового дев'ятиповерхового будинку в Києві спалахнула пожежа. В результаті події ніхто не постраждав.

Вогонь виник у квартирі на останньому поверсі. Попередньо встановлено, що загоряння сталося в одній з кімнат житла, після чого поширилося на балкон. Вогонь з клубами чорного диму, буквально виривалися з квартири.

На місці працювали пожежники, рятувальники та спецтехніка. Причина пожежі поки не встановлена. Обійшлося без постраждалих.

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