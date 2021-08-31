В останній день літа Україну накриють сильні дощі зі зливами і грозами

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, дощі і не думають відступати з території України. У вівторок, 31 Серпня, грозові дощі з новою силою обрушаться на країну. Опади очікуються в більшості регіонів України. При цьому температура повітря буде сильно відрізнятися в залежності від області. В одних областях буде по-літньому жарко, а в інших похолодає до осінньої температури.

Так, у західних областях у вівторок очікується 18-21 градус. Ситуацію погіршать дощі, які пройдуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Ближче до центральних регіонів погода трохи покращиться. У Києві очікується 21-23 градуси. При цьому без опадів. В інших регіонах температура прогріється до 24-26 градусів і можливі грозові дощі.

Найспекотніше в останній день літа буде на півдні країни. Там очікується близько 25-31 градуса. Також тепло буде в східних регіонах. Температура триматиметься в районі 28-30 градусів, але грозові дощі атакують регіон.

Додамо, що вже 1 вересня дощі перемістяться в Центр, а на Заході температура впаде ще нижче. В цілому, найближчим часом в Україні буде відчуватися прихід осені.

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