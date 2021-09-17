Протягом майже години, лікарі намагалися повернути дитину до життя.

У школярки, яка померла на уроці фізкультури не було ніяких скарг на здоров'я.

Про це повідомляти suspilne.media.

Трагедія сталася 15 Вересня. На уроці дівчинці раптово стало погано. Відомо, що вона займалася фізкультурою в основній групі. Інформацію про це підтвердила Наталія Кікоть, директор ліцею №33, в якому навчалася дівчинка. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Десятирічна школярка вчилася в 5В класі.

"На уроці фізкультури під час відпрацювання вправ до теми футболу, дівчинка знепритомніла. Огляд візуальний нічого не дав. Дитина не реагувала на звернення», - повідомив Валерій Білоха, вчитель фізкультури.

За його словами, дівчинка не відгукнулася і на дотики. Учитель підтвердив, що до неї негайно викликали медика. Про те, що трапилося розповіли класному керівнику. Сам учитель почав робити дівчинці прямий масаж серця і штучне дихання.

Учитель Валерій Білоха став першим, хто надав школярці домедичну допомогу. Після цього її забрала "швидка". Протягом майже години, лікарі намагалися повернути дитину до життя. У приймальне відділення вона вже потрапила в стані клінічної смерті. Лікарі-реаніматологи не змогли її врятувати.

Нагадаємо, що обірвалося життя 14-річного українця

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя відомої актриси

Також Politeka писала, що маленької українки не стало прямо на уроці