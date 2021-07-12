Вітром віднесло надувні батути на яких знаходилися діти

Момент НП відобразили очевидці на відео.

У Білорусі, в місті Олександрія постраждали п'ятеро людей, з яких двоє діти. Вони були госпіталізовані в лікарню.

Ймовірно, надувний атракціон був погано закріплений або ж взагалі не прив'язані до землі.

Інцидент розслідують правоохоронці.

До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно

Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.

Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.

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