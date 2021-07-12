Вітром віднесло надувні батути на яких знаходилися діти
Момент НП відобразили очевидці на відео.
У Білорусі, в місті Олександрія постраждали п'ятеро людей, з яких двоє діти. Вони були госпіталізовані в лікарню.
Ймовірно, надувний атракціон був погано закріплений або ж взагалі не прив'язані до землі.
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Інцидент розслідують правоохоронці.
До слова, у Києві хлопець з розбігу стрибнув у воду - все закінчилося трагічно
Хлопець стрибнув одягненим і з портфелем, всередині якого були камені.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться в повідомленні.
Всі подробиці і особа загиблого встановлюється.
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