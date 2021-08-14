Названо категорії громадян, яким виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності України деякі категорії українців отримають матеріальну допомогу в сумі від 250 до 700 гривень.

Про це говориться у розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Допомогу направлять в якості подарунка до Дня Незалежності найбільш незахищеним верствам населення України.

Одержувачів матеріальної допомоги з нагоди Дня Незалежності України розділили на шість категорій. Кожній з них буде одноразово виплачено по 700, 500, 400, 350, 280 або 250 гривень.

Так, соціальну матеріальну допомогу в розмірі 700 гривень виплатять жителям столиці, які є членами сімей тих, хто загинув або отримав поранення в ході Революції Гідності. Крім того, по 700 гривень до Дня Незалежності України отримають члени сімей учасників АТО, добровольців та волонтерів, які загинули або пропали безвісти в зоні проведення антитерористичної операції.

Виплати у розмірі 500 гривень отримають борці за незалежність України у ХХ столітті; праведники Бабиного Яру; кияни, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 року по 19 вересня 1941 року та рідні загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

Одноразову виплату в розмірі 250 гривень призначили непрацюючим пенсіонерам Києва з невеликою пенсією, а також особам, які отримують допомогу по догляду за інвалідами, і деяким іншим категоріям.

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