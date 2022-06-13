Актор залишиться в історії своєї країни, як улюблений артист і інтелігент, який вніс у розвиток театру і кіно неоціненний вклад.

Радянський і вірменський актор театру і кіно Рафаель Артемович Котанджян помер у віці 80 років. Українському глядачеві він найбільш відомий за ролями в культових фільмах "Діамантова рука", "Графиня де Монсоро", "Роксолана" і "Серця трьох". Про смерть народного артиста Вірменії повідомили журналісти Panorama.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян зазначив, що Котанджян був дуже коханим і популярний не тільки у вірменському суспільстві, а й за кордоном. Актор залишиться в історії своєї країни, як улюблений артист і інтелігент, який вніс у розвиток вірменського театру і кіно неоціненний вклад.

"Він назавжди залишиться в серцях та пам'яті шанувальників. Поділяю горе всіх у зв'язку з цією великою втратою", - додав він.

Рафаель Артемович Котанджян народився 9 вересня 1942 в Тбілісі. У 1946 році переїхав до Єревану. У 2003 році удостоївся звання Народного артиста Вірменії завдяки кільком ролям в успішних кінопроектах.

Здобув популярність в Радянському кінопросторі завдяки участі в зйомках фільмів "Серця трьох", "Графиня де Монсоро" "Повітряний експрес", "Імперія піратів", "Веселенька поїздка", "Сьоме кільце чаклунки", "Роксолана" та інших.

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