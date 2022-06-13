Німеччині не вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають з цієї країни.

Про це заявив посол країни в Німеччині Андрій Мельник, передає Bild.

За словами посла, багато українських біженців виїжджають, бо їм тут не раді.

"Більшість українців давно повертаються. З цієї країни їде більше людей, ніж до вас приїжджає. Німеччині варто задуматися, чому у стількох українців немає бажання тут залишатися", - зазначив він.

У той же час міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херманн категорично не згоден з докорами Мельника.

"В цілому біженці відчувають себе комфортно. Я знаю, що в Баварії те, що говорить пан Мельник, невірно... Люди налаштовані позитивно і здивовані тим, наскільки добре їх приймають", - підкреслив він.

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