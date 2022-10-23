Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли росія поверне території в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю канадським каналам CTV та CBC.

Він нагадав, що після проведення росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення переговорів із чинним президентом.

"Референдуми стали точкою в цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть переговорів. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі і з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни – до 2014 року", - сказав президент.

На думку Зеленського, з цієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, раніше Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, доки при владі перебуває диктатор путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його у дію.

Нагадаємо, Шмигаль попередив Європу про "міграційне цунамі": "якщо Україна залишиться без...".

Як повідомляла Politeka, В одному з полків армії рф кількість відмовників досягає 70%: "кинули під варту і…".

Також Politeka писала, що Повітряні сили України відбили масовану атаку ворога на півдні: деталі неймовірного результату.