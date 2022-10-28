Як виявилось, за ухилення від мобілізації українцям може загрожувати адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

Покарання ухилистам в Україні передбачено залежно від виду порядку денного, який вони проігнорували. Можливо адміністративна чи кримінальна відповідальність. Про це розповів адвокат Віталій Гаделія, пише ТСН.

Усього є чотири види повісток:

на проходження термінової військової служби (зараз їх не видають);

на уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

на прибуття на призовний пункт.

Якщо призовнику вручили повістку на уточнення даних чи проходження комісії, і він не з'явився – передбачено адміністративну відповідальність. Максимальний штраф – 8500 грн. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах.

"Наприклад, якщо керівник не передав повістку працівникові. Адже якщо представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийде на підприємство і не застане того чи іншого працівника, залишає порядок денний, і обов'язок його передати покладається на підприємство", - пояснив юрист.

Кримінальна відповідальність настає особам, які пройшли медичну комісію, визнаних придатними, вони отримали мобілізаційне розпорядження і з'явилися. Максимальний термін – до 5 років позбавлення волі.

"Якщо двічі вручили особі повістку на уточнення даних, вона не з'явилася, і її двічі притягли до адмінвідповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження та намагатися притягнути до кримінальної відповідальності. Були такі рішення", - додав адвокат.

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