Російський окупант Максим Спіцин, якого на початку жовтня мобілізували на війну в Україну, розповів про те, як добре ставилися до нього в українському полоні. Хлопець навіть розплакався, згадуючи, що українські військові давали полоненим хліб, цигарки та навіть цукерки. Відео із допитом "мобіка" опублікувала російський опозиціонер Любов Соболь у своєму телеграм-каналі.

За словами Спіцина, його мобілізували лише 3 жовтня. Окупант зізнався, що до війни в Україні їх ніяк не підготували – видали старе озброєння та двічі звозили на полігон.

"Мобілізували 3 жовтня. Нам видали старе озброєння, радянське, давнє, старі бронежилети з Чеченської війни, старі каски. Два рази звозили на стрілянини. Наступного дня вночі посадили до "Камази", привезли на територію України, як ми вже потім зрозуміли. Сніданок привозили, але обідів, сказали, не чекайте. Кілька днів їжу взагалі не привозили", – сказав він.

Росіянин розповів, що його підрозділ потрапив під сильний обстріл Збройних сил України і потрапив у полон. У полоні окупантів не били і добре годували та давали цигарки.

"Нас привели в окопи. Тільки ми туди прийшли, почався обстріл. Години три по нас летіли міни. Підійшла армія України. Кажуть, здавайтеся. Ми вийшли. Нас не били, іноді лаялися, але зрозуміло, що всі злі на нас. Нас не били, нас годували. Ми курили. Нам дали цукерки, хліб, який там жодного разу не дали. Дали воду", – додав Спіцин.

Він "прозрів" і висловив думку, що громадянам Росії потрібно виходити на протести проти війни в Україні, адже російських солдатів женуть на забій. Він додав, що в Україні ніхто не потребує "звільнення".

"Треба щось робити нам, протести, не знаю. Просто везуть чоловіків і дітей сюди, як худобу їх женуть. Я б сказав, щоб усі подумали, що нам потрібно. Чи потрібно нам це? Навіщо нам це потрібно? Нам потрібно з сім'ями бути. Не треба нікого звільняти. Усі говорять російською мовою. Куди мене не водили, скрізь зі мною російською нормально спілкувалися. Самі здивувалися, що тут таке гарне ставлення", – наголосив окупант.

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