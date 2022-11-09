Глава української розвідки розповів, що чекає на Україну в найближчому майбутньому і якою буде перемога.

Глава ГУР висловив упевненість, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським та всієї України Єпіфанієм.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця та Боже благословення. Впевнений, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі", - сказав Буданов.

У повідомленні наголошується, що митрополит Єпіфаній відзначив величезне значення національної єдності та подякував українським захисникам, які наближають перемогу. "Ворог лютий і лукавий, тому нехай Господь зберігає вас і посилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - сказав він.

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також трьох офіцерів ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архістратига Михайла.

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