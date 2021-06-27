На місце трагічної події прибули рятувальники
У Чернігівській області під Прилуками в пожежі, яка спалахнула в ніч на 27 червня, загинуло молоде подружжя — 1994 по 1997 років народження.
Про це повідомляють в прес-службі ГУ ДСНС у регіоні.
На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем, а дах впав всередину будівлі. Виклик про пожежу надійшов о 22:33 і тільки о 23:20 загоряння було локалізовано, а о 01: 05 остаточно ліквідовано. Під час розбору конструкцій будинку на кухні рятувальники виявили тіла господарів 1994 по 1997 років народження.
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Встановлено, що подружжя було вдома одне. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей погостювати у родичів, що і врятувало їм життя.
Рятувальники зазначили, що ймовірною причиною пожеж послужило коротке замикання електромережі.
Варто зазначити, що з початку 2021 року рятувальники ДСНС на всій території України ліквідували 17 743 пожеж, на яких врятували 485 осіб.
Основною причиною загорянь залишається необережне поводження з вогнем. Рятувальники ДСНС в черговий раз закликають громадян поставитися з особливою відповідальністю до власної безпеки.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.
Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.
Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.