На місце трагічної події прибули рятувальники

У Чернігівській області під Прилуками в пожежі, яка спалахнула в ніч на 27 червня, загинуло молоде подружжя — 1994 по 1997 років народження.

Про це повідомляють в прес-службі ГУ ДСНС у регіоні.

На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем, а дах впав всередину будівлі. Виклик про пожежу надійшов о 22:33 і тільки о 23:20 загоряння було локалізовано, а о 01: 05 остаточно ліквідовано. Під час розбору конструкцій будинку на кухні рятувальники виявили тіла господарів 1994 по 1997 років народження.

Встановлено, що подружжя було вдома одне. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох дітей погостювати у родичів, що і врятувало їм життя.

Рятувальники зазначили, що ймовірною причиною пожеж послужило коротке замикання електромережі.

Варто зазначити, що з початку 2021 року рятувальники ДСНС на всій території України ліквідували 17 743 пожеж, на яких врятували 485 осіб.

Основною причиною загорянь залишається необережне поводження з вогнем. Рятувальники ДСНС в черговий раз закликають громадян поставитися з особливою відповідальністю до власної безпеки.

Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула в продуктовому магазині Харкова.

Як повідомляла Politeka, пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району.

Також Politeka писала, що у Білгороді-Дністровському загорілася будівля, в якій розташований склад.