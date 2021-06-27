На место трагичного происшествия прибыли спасатели

В Черниговской области под Прилуками в пожаре, который вспыхнул в ночь на 27 июня, погибли молодые супруги — 1994 по 1997 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнем, а крыша упала внутрь здания. Вызов о пожаре поступил в 22:33 и только в 23:20 возгорание было локализовано, а в 01:05 окончательно ликвидировано. Во время разбора конструкций дома на кухне спасатели обнаружили тела хозяев 1994 по 1997 годов рождения.

Установлено, что супруги были дома одни. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей погостить у родственников, что и спасло им жизнь.

Спасатели отметили, что вероятной причиной пожаров послужило короткое замыкание электросети.

Стоит отметить, что с начала 2021 спасатели ГСЧС на всей территории Украины ликвидировали 17 743 пожаров, на которых спасли 485 человек.

Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем. Спасатели ГСЧС в очередной раз призывают граждан отнестись с особой ответственностью к собственной безопасности.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.