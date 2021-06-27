На место трагичного происшествия прибыли спасатели
В Черниговской области под Прилуками в пожаре, который вспыхнул в ночь на 27 июня, погибли молодые супруги — 1994 по 1997 годов рождения.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнем, а крыша упала внутрь здания. Вызов о пожаре поступил в 22:33 и только в 23:20 возгорание было локализовано, а в 01:05 окончательно ликвидировано. Во время разбора конструкций дома на кухне спасатели обнаружили тела хозяев 1994 по 1997 годов рождения.
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Установлено, что супруги были дома одни. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей погостить у родственников, что и спасло им жизнь.
Спасатели отметили, что вероятной причиной пожаров послужило короткое замыкание электросети.
Стоит отметить, что с начала 2021 спасатели ГСЧС на всей территории Украины ликвидировали 17 743 пожаров, на которых спасли 485 человек.
Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем. Спасатели ГСЧС в очередной раз призывают граждан отнестись с особой ответственностью к собственной безопасности.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.
Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.
Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.