Стан здоров'я українців, а також самопочуття в цілому в певні дні може залежати від природних явищ, зокрема від магнітних бур
У липні вчені обіцяють відразу кілька, причому найсильніша вдарить в середині місяця. У ці дні метеозалежні люди, а також пенсіонери можуть відчувати запаморочення, головний біль, нудоту, слабкість і занепад сил.
Так, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, перші магнітні бурі обрушаться на Землю 4-5 липня (4 бали). У ці дні можливі перепади настрою, агресивні стани і погане самопочуття.
Наступні геомагнітні збурення пройдуть 9 і 10 липня (не перевищуватимуть 3 балів). У цей період можливі безсоння, апатія і загальне погіршення самопочуття.
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Пік припаде на 12-13 липня (4 бали), і може позначитися на здоров'ї людей з поганими судинами. У цей період можливі напади тахікардії, задишка, головні болі аж до мігрені.
Остання магнітна буря в липні накриє Землю 29 числа, і буде найменш слабкою, але все одно краще поберегти себе.
Експерти радять в ці небезпечні дні не перенапружуватися, не зловживати алкоголем і сигаретами, відмовитися від жирної, гострої і солоної їжі. Пережити магнітні бурі допоможуть хороший сон, душ з ранку і уникнення будь-якого стресу.
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