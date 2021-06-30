Состояние здоровья украинцев, а также самочувствие в целом в определенные дни может зависеть от природных явлений, в частности от магнитных бурь

В июле таковых ученые обещают сразу несколько, причем самая сильная ударит в середине месяца. В эти дни метеозависимые люди, а также пенсионеры могут испытывать головокружение, головную боль, тошноту, слабость и упадок сил.

Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, первые магнитые бури обрушатся на Землю 4-5 июля (4 балла). В эти дни возможны перепады настроения, агрессивные состояния и плохое самочувствие.

Следующие геомагнитные возмущения пройдут 9 и 10 июля (не будут превышать 3 баллов). В этот период возможны бессоница, апатия и общее ухудшение самочувствия.

Пик придется на 12-13 июля (4 балла), и может сказаться на здоровье людей с плохими сосудами. В этот период возможны приступы тахикардии, одышка, головные боли вплоть до мигреней.

Последняя магнитная буря в июле накроет Землю 29 числа, и будет наименее слабой, но все равно лучше поберечь себя.

Эксперты советуют в эти опасные дни не перенапрягаться, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, отказаться от жирной, острой и соленой пищи. Пережить магнитные бури помогут хороший сон, душ с утра и избегание любого стресса.

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