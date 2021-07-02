На Буковині сталася трагедія під час випускного вечора
Інцидент стався 29 червня - прямо на центральній площі міста Новоселиця помер батько учениці, повідомляє місцеве видання molbuk.
Згідно з розповідями очевидцем події, 42-річному батькові однієї з випускниць стало погано прямо посеред площі перед будинком культури, де проводили випускний, відразу після першого вальсу.
На місці була присутня бригада медиків, але "відкачати" чоловіка не вдалося - пів години старань лікарів не повернули його до життя.
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Згідно з даними Державної служби статистики, за січень-вересень 2020-го більшість людей, а саме 287 501, померли від хвороб системи кровообігу, це 67% від загальної кількості померлих. 58 516 померли від новоутворень, 20 701 — від зовнішніх причин.
Варто відзначити, що найпоширенішими причинами смерті серед українців є:
- серцево-судинні захворювання, в тому числі інфаркти та інсульти .
- Covid-19
- онкологія
- хвороби органів дихання
- нещасні випадки
Нагадаємо, що у Дніпрі на території школи №137 на газоні знайшли тіло чоловіка.
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