На Буковине произошла трагедия во время выпускного вечера

Инцидент произошел 29 июня - прямо на центральной площади города Новоселица умер отец ученицы, сообщает местное издание molbuk.

Согласно рассказам очевидцем произошедшего, 42-летнему отцу одной из выпускниц стало плохо прямо посреди площади перед домом культуры, где проводили выпускной, сразу после первого вальса.

На месте присутствовала бригада медиков, но "откачать" мужчину не удалось - полчаса стараний врачей не вернули его к жизни.

скорая помощь, врачи

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Согласно данным Государственной службы статистики, за январь-сентябрь 2020-го большинство людей, а именно 287 501, умерли от болезней системы кровообращения, это 67% от общего количества умерших. 58 516 умерли от новообразований, 20 701 — от внешних причин.

коронавирус, больница, врачи

Стоит отметить, что самыми распространенными причинами смерти среди уркаинцев являются:

  • сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты .
  • Covid-19
  • онкология
  • болезни органов дыхания
  • несчастные случаи

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области водолазы нашли тело погибшей девочки.