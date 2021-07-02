На Буковине произошла трагедия во время выпускного вечера

Инцидент произошел 29 июня - прямо на центральной площади города Новоселица умер отец ученицы, сообщает местное издание molbuk.

Согласно рассказам очевидцем произошедшего, 42-летнему отцу одной из выпускниц стало плохо прямо посреди площади перед домом культуры, где проводили выпускной, сразу после первого вальса.

На месте присутствовала бригада медиков, но "откачать" мужчину не удалось - полчаса стараний врачей не вернули его к жизни.

Согласно данным Государственной службы статистики, за январь-сентябрь 2020-го большинство людей, а именно 287 501, умерли от болезней системы кровообращения, это 67% от общего количества умерших. 58 516 умерли от новообразований, 20 701 — от внешних причин.

Стоит отметить, что самыми распространенными причинами смерти среди уркаинцев являются:

сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты .

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