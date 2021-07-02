Блогерша захопила висловлюванням про українську мову

В Україні люди повинні розмовляти українською мовою незалежно від місця, де вони живуть. Таке напуття дала блогер Поліна Шеремет, чим чимало захопила багатьох українців.

Її висловлювання опублікував Генріх Лихачевський на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина розповіла, що переїхала до Кривого Рогу з Києва. Одного разу їй довелося звернутися до педіатра і медсестра в кабінеті лікаря була чимало здивована, що Поліна розмовляє українською мовою.

Медичний працівник була впевнена на 100%, що в Києві всі розмовляють російською. Вона навіть припустила, що Поліна приїхала до Києва із західних регіонів.

"Я буду носитися зі своєю українською мовою до тих пір, поки людей не перестане дивувати, що ми спілкуємося українською мовою в Україні. Я буду носитися зі своєю українською мовою поки люди не перестануть її асоціювати із Західною Україною", - заявила блогер.

Вона також підкреслила, що немає ніякої Західної України. Можна сказати, на заході України, але Західної України не існує. Є одна незалежна Україна.

"Є одна незалежна Соборна Україна, Українська мова має бути скрізь, і це не повинно нікого дивувати", - підчкркнула вона.

Нагадаємо, дівчина записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

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