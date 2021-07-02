Блогерша восхитила высказыванием об украинском языке

В Украине люди должны разговаривать на украинском языке вне зависимости от места, где они живут. Такое напутствие дала блогер Полина Шеремет, чем немало восхитила многих украинцев.

Ее высказывание опубликовал Генрих Лихачевский на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что переехала в Кривой Рог из Киева. Однажды ей пришлось обратиться к педиатру и медсестра в кабинете врача была немало удивлена, что Полина разговаривает на украинском языке.

Медицинский работник была уверена на 100%, что в Киеве все разговаривают на русском. Она даже предположила, что Полина приехала в Киев из западных регионов.

"Я буду носиться со своим украинским языком до тех пор, пока людей не перестанет удивлять, что мы общаемся на украинском языке в Украине. Я буду носиться со своим украинским языком пока люди не перестанут его ассоциировать с западной Украиной", - заявила блогер.

Она также подчеркнула, что нет никакой западной Украины. Можно сказать, на западе Украины, но западной Украины не существует. Есть одна независимая Украина.

"Есть одна независимая соборная Украина, украинский язык должен быть везде, и это не должно никого удивлять", - подчкркнула она.

Напомним, девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

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