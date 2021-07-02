На Київщині зник безвісти юний українець
Про зникнення 17-річного Віталія Сіренка стало відомо 27 червня 2021 року.
Хлопець пішов з дому в м. Буча і до теперішнього часу назад так і не повернувся, повідомляє "Служба розшуку дітей".
Виглядає хлопець на 17-18 років, зростом 170 см., Середня статура, темне волосся, карі очі.
Віталій був одягнений у рожеву футболку, чорні джинсові шорти, білі кросівки. При собі хлопець мав рюкзак з червоно-блакитним візерунком.
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В Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні стосунки з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.
У поліції кажуть, що основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками. Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.
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