На Київщині зник безвісти юний українець

Про зникнення 17-річного Віталія Сіренка стало відомо 27 червня 2021 року.

Хлопець пішов з дому в м. Буча і до теперішнього часу назад так і не повернувся, повідомляє "Служба розшуку дітей".

Виглядає хлопець на 17-18 років, зростом 170 см., Середня статура, темне волосся, карі очі.

Віталій був одягнений у рожеву футболку, чорні джинсові шорти, білі кросівки. При собі хлопець мав рюкзак з червоно-блакитним візерунком.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця - телефонуйте за номером 116 000.

В Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні стосунки з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

У поліції кажуть, що основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками. Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.

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