На Киевщине пропал без вести юный украинец

О пропаже 17-летнего Виталия Сиренко стало известно 27 июня 2021 года.

Парень ушел из дома в г. Буча и до настоящего времени назад так и не вернулся, сообщает "Служба розыска детей".

Выглядит парень на 17-18 лет, ростом 170 см., среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.

Виталий был одет в розовую футболку, черные джинсовые шорты, белые кроссовки. При себе парень имел рюкзак с красно-голубым узором.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня - звоните по номеру 116 000.

В Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

В полиции говорят, что основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками. Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.



