Пара подає приклад багатьом іншим, хто боїться втілити свою мрію в реальність
Подружня пара із Запоріжжя танцює на пілоні. У їхній парі є одна особливість, яка виділяє подружжя з інших спортсменів. Виявляється жінка не бачить.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Олена має вроджений порок, при якому поступово руйнується сітківка ока, зір падає і згодом зникає. У 30 років жінка повністю перестала бачити, але життя для неї на цьому не зупинилося.
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Танцями на пілоні вона захопилася в 40 років. Разом з нею тренуватися почав і чоловік.
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На чемпіонаті в Києві вони здобули перше місце. Нагороди повезли додому в Запоріжжя. Вдома у них оберемок медалей, одна з яких привезена з Бразилії, щоб туди дістатися, подружжя брали кредит.
Свої виступи вони перетворюють на маленьке театральне дійство. Що партнерка незряча, в залі не підозрюють ні глядачі, ні самі організатори.
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