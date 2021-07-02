Беріть з них приклад

Пара подає приклад багатьом іншим, хто боїться втілити свою мрію в реальність

Подружня пара із Запоріжжя танцює на пілоні. У їхній парі є одна особливість, яка виділяє подружжя з інших спортсменів. Виявляється жінка не бачить.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Олена має вроджений порок, при якому поступово руйнується сітківка ока, зір падає і згодом зникає. У 30 років жінка повністю перестала бачити, але життя для неї на цьому не зупинилося.

Танцями на пілоні вона захопилася в 40 років. Разом з нею тренуватися почав і чоловік.

"Вона схудла на 10 кілограмів. Він - закінчив курси візажиста, щоб робити своїй коханій макіяж. Зачіска дружини - теж зона відповідальності чоловіка", - йдеться в матеріалі.

Крутити гульки Олексій навчився завдяки роликам в мережі, це, запевняє, не важко: "Це просто звичайна любов".

На чемпіонаті в Києві вони здобули перше місце. Нагороди повезли додому в Запоріжжя. Вдома у них оберемок медалей, одна з яких привезена з Бразилії, щоб туди дістатися, подружжя брали кредит.

Свої виступи вони перетворюють на маленьке театральне дійство. Що партнерка незряча, в залі не підозрюють ні глядачі, ні самі організатори.

Нагадаємо, незряча бабуся виявилася замкнена в квартирі.

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