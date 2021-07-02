Берите с них пример

Пара подает пример многим другим, кто боится воплотить свою мечту в реальность

Супружеская пара из Запорожья танцует на пилоне. В их пары есть одна особенность, которая выделяет их из других спортсменов. Оказывается женщина не видит.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елена имеет врожденный порок, при котором постепенно разрушается сетчатка глаза, зрение падает и впоследствии исчезает. В 30 лет женщина полностью перестала видеть, но жизнь для нее на этом не остановилось.

Танцами на пилоне она увлеклась в 40 лет. Вместе с ней тренироваться начал и муж.

"Она похудела на 10 килограммов. Он — закончил курсы визажиста, чтобы делать своей любимой макияж. Прическа жены — тоже зона ответственности мужа", — говорится в материале.

Крутить гульки Алексей научился благодаря роликам в Сети, это, уверяет, не трудно: "Это просто обычная любовь".

На чемпионате в Киеве они получили первое место. Награды повезли домой в Запорожье. Дома у них охапка медалей, одна из которых привезена из Бразилии, чтобы туда добраться, супруги брали кредит.

Свои выступления они превращают в маленькое театральное действо. Что партнерша незрячая, в зале не подозревают ни зрители, ни сами организаторы.

Напомним, незрячая бабушка оказалась заперта в квартире.

Как сообщала Politeka, молодой отец пожертвовал всем ради незрячей дочери с ДЦП.

Также Politeka писала, что власть цинично поиздевалась над незрячими во Львове.