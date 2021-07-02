Блогерка вибухнула образами через затримку рейсу

Блогерка з ніком missverona не змогла вчасно вилетіти з київського аеропорту через затримку рейсу. Це її настільки розлютило, що вона назвала Україну "найкінченішою країною".

Відео її Instagram-stories опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

Такими ж словами вона назвала і авіакомпанію, у якої купила квитки. Стільки негативу вона виплеснула в онлайн через те, що її рейс затримали на 4 години, і їй довелося чекати в аеропорту не 2, а 6 годин.

При чому вина цьому відсутній дозвіл з боку Туреччини, а не українські авіакомпанії. Але мабуть замість того, щоб розбиратися в ситуації, блогерка з Одеси просто вирішила хайпанути на цьому.

"Україна-найкінченіша країна, яка тільки може бути", - сказала вона.

За свої слова вона поплатилася. Адже її слова очікувано викликали різку хвилю критики і цькування. Не дивно, що вже через кілька хвилин Miss Verona опублікувала новий ролик, де вказала, що її невірно зрозуміли, а взагалі, вона патріотка Одеси, а не України. Хоча відео віддалено нагадувало вибачення.



"Україна - норм, а люди – ні. Одеса - любов! І люди в ній теж", – підписала сторіс блогерка. І додала, що на решту їй наплювати, але "люди в Києві – агресори і егоїсти".

Користувачі мережі знову засипали її гнівними коментарями. І вона зняла наступне відео, в якому заявила, що не просить вибачення. Вона зазначила, що багато людей їй просто заздрять.

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