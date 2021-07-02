Блогерша взорвалась оскорблениями из-за задержки рейса

Блогерша с ником missverona не смогла вовремя вылететь из киевского аэропорта из-за задержки рейса. Это ее настолько разозлило, что она назвала Украину "самой конченной страной".

Видео ее Instagram-stories опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

Такими же словами она назвала и авиакомпанию, у которой купила билеты. Столько негатива она выплеснула в онлайн из-за того, что ее рейс задержали на 4 часа, и ей пришлось ждать в аэропорту не 2, а 6 часов.

При чем вина этому отсутствующее разрешение со стороны Турции, а не украинские авиакомпании. Но видимо вместо того, чтобы разбираться в ситуации, блогерша из Одессы просто решила хайпануть на этом.

"Украина - самая конченная страна, которая только может быть", - сказала она.

За свои слова она поплатилась. Ведь ее слова ожидаемо вызвали резкую волну критики и травли. Неудивительно, что уже спустя несколько минут Miss Verona опубликовала новый ролик, где указала, что ее неверно поняли, а вообще, она патриотка Одессы, а не Украины. Хотя оно отдаленно напоминало извинения.



"Украина – норм, а люди – нет. Одесса – любовь! И люди в ней тоже", – подписала сторис блогерша. И добавила, что на остальное ей наплевать, но "люди в Киеве – агрессоры и эгоисты".

Пользователи сети снова засыпали ее гневными комментариями. И она сняла следующее видео, в котором заявила, что не просит прощения. Она отметила, что многие ей просто завидуют.

Напомним, девушка записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

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