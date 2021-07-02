У Рівному жінка впала в каналізаційний колодязь
Як передає Politeka.net, подробиці НП повідомили на Facebook-сторінці ДСНС області.
До рятувальника звернулися очевидці інциденту вранці, 2 липня.
Бійці ДСНС відразу ж висунулися на місце. На щастя, жінку вдалося врятувати.
"Один з рятувальників спустився в двометровий колодязь і підняв жінку до верху, де її підхопили двоє інших рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Як виявилося, в каналізації вона пробула цілу ніч, а впала туди випадково, присівши на бетонну брилу.
Постраждалу доставили в лікарню - її оглядають медики. Її життю нічого не загрожує, але все могло б закінчиться набагато гірше.
Зазначимо, що найбільш поширеними причини смерті від нещасних випадків в Україні є: самогубства, нещасні випадки, пов'язані з транспортом, отруєння алкоголем, випадкові утоплення і падіння з висоти.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Популярні новини заразПоказати ще
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Настя Каменських відверто розповіла, коли нарешті народить від Потапа: "Цілковитий шок"
Каменських "понівечила" обличчя Потапа, навіть мама рідна не впізнає: "Іноді фільтри не прикрашають"
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
Звістка про смерть прославленого музиканта потрясла український шоу-бізнес: "Не можу в це повірити"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.