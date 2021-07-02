Бійці ДСНС відразу ж висунулися на місце. На щастя, жінку вдалося врятувати.

"Один з рятувальників спустився в двометровий колодязь і підняв жінку до верху, де її підхопили двоє інших рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, в каналізації вона пробула цілу ніч, а впала туди випадково, присівши на бетонну брилу.





Постраждалу доставили в лікарню - її оглядають медики. Її життю нічого не загрожує, але все могло б закінчиться набагато гірше.