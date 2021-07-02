Бойцы ГСЧС сразу же выдвинулись на место. К счастью, женщину удалось спасти.

"Один из спасателей спустился в двухметровый колодец и поднял женщину к верху, где ее подхватили двое других спасателей", - говорится в сообщении.

Как оказалось, в канализации она пробыла целую ночь, а упала туда случайно, присев на бетонную глыбу.





Пострадавшую доставили в больницу - ее осматривают медики. Ее жизни ничего не угрожает, но все могло бы закончится гораздо хуже.