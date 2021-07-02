В Ровно женщина упала в канализационный колодец
Как передает Politeka.net, подробности ЧП сообщили на Facebook-страничке ГСЧС области.
К спасателя обратились очевидцы инцидента утором, 2 июля.
Бойцы ГСЧС сразу же выдвинулись на место. К счастью, женщину удалось спасти.
"Один из спасателей спустился в двухметровый колодец и поднял женщину к верху, где ее подхватили двое других спасателей", - говорится в сообщении.
Как оказалось, в канализации она пробыла целую ночь, а упала туда случайно, присев на бетонную глыбу.
Пострадавшую доставили в больницу - ее осматривают медики. Ее жизни ничего не угрожает, но все могло бы закончится гораздо хуже.
Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.
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