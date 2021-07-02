Українські аграрії почали знищувати врожай черешні

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, причиною цьому стали відразу кілька факторів.

"Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах. Що робити фермерам?",- обурюється Тиховод.

Також він зазначив, що дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на урожай, який за його словами, може знову бути нікому не потрібен.

На опублікованих кадрах видно, що стиглі ягоди зрізають і вони просто падають на землю.

Варто відзначити, що на початку сезону ціна Ціни одного кілограма черешні в Одесі на Привозі досягала 500 гривень за кілограм, а на одній торговій точці і зовсім стояла табличка, на якій пропонували спробувати ягоду за 7 гривень.

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