Украинские аграрии начали уничтожать урожай черешни

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовал глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По его словам, причиной этому стали сразу несколько факторов.

"Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах. Что делать фермерам?", - негодует Тиховод.

Также он отметил, что деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который по его словам, может опять быть никому не нужен.

На опубликованных кадрах видно, что спелые ягоды срезают и они просто падают на землю.

Стоит отметить, что в начале сезона цена цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе достигала 500 гривен за килограмм, а на одной торговой точке и вовсе стояла табличка, на которой предлагали попробовать ягоду за 7 гривен.

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