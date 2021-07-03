У Польщі на трасі недалеко від Вроцлава сталася масштабна аварія

Як передає Politeka.net з посиланням на TVN24, в Магніці на дорозі зіткнулося п'ять машин, вантажний автомобіль і автобус. В результаті аварії загинуло двоє українців. Вони померли прямо на місці події.

Відзначається, що обидва чоловіки були українськими заробітчанами і працювали будівельниками. Під час аварії вони перебували в автобусі. Ще два учасники дорожньо-транспортної пригоди отримали серйозні травми і були госпіталізовані в лікарню.

За попередніми даними, водій вантажівки служби доставки Mercedes не дотримувався дистанції, що і призвело до масштабної ДТП. На даний момент проводиться слідство.

У мережі відразу ж з'явилися перші кадри з місця аварії. На знімку видно, що один легковий автомобіль сильно постраждав, а вантажівка і зовсім перекинулася на узбіччя. Автобус, в якому загинули українці, в кадр не потрапив.

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