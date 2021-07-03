В Польше на трассе недалеко от Вроцлава произошла масштабная авария

Как передает Politeka.net со ссылкой на TVN24, в Магнице на дороге столкнулось пять машин, грузовой автомобиль и автобус. В результате аварии погибло двое украинцев. Они скончались прямо на месте происшествия.

Отмечается, что оба мужчины были украинскими заробитчанами и работали строителями. Во время аварии они находились в автобусе. Еще два участника дорожно-транспортного происшествия получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, водитель грузовика службы доставки Mercedes не соблюдал дистанцию, что и привело к масштабной ДТП. На данный момент проводится следствие.

В сети сразу же появились первые кадры с места аварии. На снимке видно, что один легковой автомобиль сильно пострадал, а грузовик и вовсе перевернулся на обочину. Автобус, в котором погибли украинцы, в кадр не попал.

Напомним, что водитель маршрутки отомстил пассажирам за замечание: видео харьковского инцидента.

Как сообщала Politeka, в центре Одессы заблокировали движение, кадры с места событий: "скорые не могут проехать к больным".

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