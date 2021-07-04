Отруйні змії почали проникати в оселі українців
Як передає Politeka.net, подробиці події у Львівській області розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Першою жертвою карпатської гадюки стала мешканка Славського - вона якраз йшла у двір з дитиною, коли відчула біль у нозі. Подумавши, що її вкусила бджола, жінка продовжила йти, але вже через кілька годин змія повернула вже до неї у двір.
У підсумку вона звернулася до медиків - зараз місце укусу розпухло і жінка не може ворушити пальцями.
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До реанімації також потрапила і її сусідка, яку гадюка вкусила за руку.
За словами медиків, антидот проти отрути гадюки карпатської вже давно немає, тому постраждалим надають тільки симптоматичне лікування.
Фахівці радять, уникати високої трави, а якщо у вас все-таки немає вибору, то варто подбати про відповідний одяг.
Також при поході в ліс або на город потрібно "озброїться" палицею, якої необхідно простукувати шлях перед собою - гадюки чутливі до вібрацій і втечуть до зустрічі з людиною.
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