За словами медиків, антидот проти отрути гадюки карпатської вже давно немає, тому постраждалим надають тільки симптоматичне лікування.

Фахівці радять, уникати високої трави, а якщо у вас все-таки немає вибору, то варто подбати про відповідний одяг.

Також при поході в ліс або на город потрібно "озброїться" палицею, якої необхідно простукувати шлях перед собою - гадюки чутливі до вібрацій і втечуть до зустрічі з людиною.

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